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Поведение подростков у Вечного огня в Новосибирске вынесут на обсуждение в школах

Полина Долганова

Общество
Поведение подростков у Вечного огня в Новосибирске вынесут на обсуждение в школах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Власти Новосибирска поручат руководителям местных школ обсудить с учениками поведение подростков у Вечного огня в городском сквере. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В прошедшие выходные в Сети появилось видео, на котором один молодой человек лежит в чаше Вечного огня, а другой сидит рядом и курит. Третий участник инцидента бросает в чашу монеты.

По данному факту следствие организовало проверку, а председатель следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах.

— Придаю большое значение расследованию причин, приведших к этому, и проведению определенной воспитательной работы на этом примере…, — сказал мэр.

Вандалами оказались ученики 7 и 8 классов школ Кировского района Новосибирска.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп поручил провести подробное расследование и установить причины, по которым местные службы безопасности сработали не по протоколу, пишет РИА Новости.

В мае 2021 года сотрудники правоохранительных органов подмосковного Можайска задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне. Факт осквернения мемориала выявили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Прибыв на место происшествия, полицейские задержали двоих местных жителей, которые распивали спиртные напитки, греясь у Вечного огня.

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