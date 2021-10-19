Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

Фото: www.morguefile.com

Покупателям следует выбирать мандарины оранжевого или желто-оранжевого цвета с небольшой прозеленью. Об этом рассказал заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия, отметив, что ранний урожай отличается более гладкой кожурой и большей плотностью самих плодов.

По словам специалист, абхазские мандарины не проходят обработку химикатами и не покрываются воском.

— Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Кроме того Сабекия обратил внимание, что с недавнего времени мандарины начали продавать с веточками, которые «являются показателем свежести». Он отметил, что абхазские мандарины имеют более широкие и заостренные листья, а китайские — узкие и продолговатые.

Он рассказал, что в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых. Основным промышленным сортом мандаринов там является уншиу, который завезли в республику в 1894 году.