Зеленский заявил о бессмысленности спрашивать Евросоюз о вступлении Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задавать руководству Евросоюза вопросы о вступлении страны в состав ЕС не имеет смысла, потому как решение данного вопроса зависит не только от Брюсселя. Такое мнение политик выразил во вторник, 19 октября, в эфире телеканала ICTV.

— Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен (главе Европейской комиссии — прим. «ВМ»), ни Шарлю Мишелю (председателю Евросовета — прим. «ВМ»), — отметил глава Украины.

По его словам, если бы присоединение Украины к ЕС зависело только от этих двух людей, страна бы вступила в союз «уже вчера». Однако, по словам политика, для принятия такого решения необходимо согласие других членов Евросоюза (27 стран).

В настоящее время Киев работает над декларациями с другими странами, чтобы понять, кто готов поддержать данное решение. Президент отметил, что пока документ подписали представители четырех государств.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО является эфемерным.

Политик отметил, что Украина не представляет собой какой-либо ценности на линии прямого противостояния западных сил с РФ.

По его словам, Киев нужен Вашингтону только для противостояния с Москвой, ее тотального сдерживания и создания образа антипода. А это указывает на непрочность такого союза — в какой-то момент «он разлетится в прах».