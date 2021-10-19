В России дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми

Фото: Правительство РФ

Российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки. Соответствующее распоряжение во вторник, 19 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.

Кроме того, дополнительные 5,9 миллиарда рублей выделят на поддержку многодетным семьям. Они будут получать специальные ежемесячные выплаты, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста.

Всего в государственном бюджете на эти цели предусмотрено более 59 миллиардов рублей. В настоящее время в России такую помощь получают свыше 620 тысяч семей с тремя и более детьми. Благодаря дополнительным выплатам количество многодетных семей, которым будет оказана поддержка, увеличится на 48, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что средний размер пенсии у неработающих граждан к 2024 году составит 20 469 рублей. Об этом свидетельствует заключение на проект федерального закона № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованное на сайте Счетной палаты РФ.

К 2024 году также будет сокращена разница между соотношением средней зарплаты россиян и получаемой ими пенсии. В 2022 году она составит 30,9 процента, в 2023 году — 30,5 процента, в 2024 году — 30,1.