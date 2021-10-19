Сергей Левкин рассказал о реализации программы реновации в районе Гольяново

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В районе Гольяново на востоке столицы подобрали четыре стартовые площадки для возведения многоэтажных домов по программе реновации, что позволит начать переселение более трех тысяч семей. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В сентябре в список стартовых территорий в районе Гольяново была включена еще одна площадка. Она находится по адресу Байкальская улица, владение 28. Всего на территории района теперь насчитывается четыре стартовые площадки общей площадью более 260 тысяч квадратных метров, этого ресурса хватит для начала переселения 3,7 тысячи семей, — рассказал руководитель ведомства.

Левкин отметил, что в общей сложности в указанном районе в рамках программы реновации расселят и снесут 101 дом, в которых проживает 25,3 тысячи человек.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.