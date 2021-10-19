Андрей Бочкарев: Северо-восточный участок БКЛ метро готов на три четверти

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Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро составляет 76 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца, на котором строятся станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», оценивается в 76 процентов. На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории, — рассказал заммэра.

Он отметил, что наибольшая степень готовности — порядка 80 процентов — у станции «Марьина Роща».

— Здесь ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня, — добавил глава Строительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что на всех строящихся станциях в настоящее время ведется монтаж инженерных систем.

Он уточнил, что станция «Рижская» готова более чем на 70 процентов. Там завершаются работы по монтажу водозащитного зонта эскалаторного тоннеля.

— В вестибюле станции возводятся перегородки, начат монтаж инженерного оборудования, ведутся работы по гидроизоляции, — добавил Кравцов.

Строительство станций северо-восточного участка БКЛ «Марьина Роща» и «Рижская» ведется закрытым способом. Глубина станций превышает 60 метров. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Накануне в пресс-центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на новом участке БКЛ между станциями «Мневники» и «Каховская» установили 55 эскалаторов.