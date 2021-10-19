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Гандболистка Анна Вяхирева рассказала, почему решила сделать перерыв в карьере

Ирина Игнатенко

Спорт
Гандболистка Анна Вяхирева рассказала, почему решила сделать перерыв в карьере
Фото: Официальный аккаунт Анны Вяхиревой в Instagram

Гандболистка Анна Вяхирева, которая после Олимпиады получила прозвище гандбольный Месси, рассказала, почему решила сделать перерыв в карьере.

Она пояснила, что много лет посвятила спорту и в настоящее время хочет отдохнуть морально и физически.

— Я — большая максималистка, и всю себя, свою энергию, как духовную, так и физическую, направляла долгое время только в гандбол. Настолько погрузилась в спорт, что никаких посторонних жизненных движений у меня просто не было и не могло быть. Мне стало тяжело физически и морально. Я не завершила карьеру, а только взяла перерыв, чтобы осмотреться по сторонам, попробовать себя услышать, возможно, и заняться чем-то другим, — пояснила спортсменка в интервью ФАН.

Анна призналась, что на сегодняшний день у нет особых планов и идей. В данный момент она старается найти интересы вне гандбола, например, учит испанский язык и ходит на плавание.

Анна Вяхирева отметила, что существует большая вероятность того, что она вернется в спорт. Тренерская карьера пока мало ее привлекает, а вот в качестве игрока она еще может выйти на площадку.

Ранее российская гандболистка Вяхирева была признана самым ценным игроком турнира на ОИ-2020.

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