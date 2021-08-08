Российская гандболистка Вяхирева признана самым ценным игроком турнира на ОИ-2020

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Гандболистка российской сборной Анна Вяхирева признана MVP (Most valuable player — самым ценным игроком — прим. «ВМ») на олимпийском турнире в Токио. Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа.

Помимо Вяхиревой, в символическую сборную также вошла Полина Кузнецова.

Гадболистки из России выиграли серебряную медаль на летней Олимпиаде в Токио 8 августа. Эта награда стала 71-й в активе России на текущих играх. В финальном состязании россиянки уступили победу французским спортсменкам. Встреча завершилась со счетом 25:30.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В копилке команды теперь 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.