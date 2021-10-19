В РГГУ проанализировали поколение Z и рынок труда в эпоху цифровизации

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Российский Государственный гуманитарный университет (РГГУ) провел исследование влияния цифровизации на поведение молодых людей на рынке труда и их готовность работать в качестве самозанятых.

Как рассказал руководитель исследовательского коллектива Алан Абаев, благодаря научной работе удалось установить, что цифровизация создала новые условия на трудовом рынке.

В рамках работы также выяснилось, что новые виды платформенной занятости в значительной степени влияют на трудовую социализацию молодежи.

Гибкие условия труда позволяют поколению Z начать работать раньше, чем они успевают получить базовое образование.

Исследование показало, что для многих молодых людей образовательный кредит в странах, где они получают образование, является недоступным благом.

Абаев обратил внимание на то, что платформенная занятость также помогает молодым родителям подростков грамотно совмещать работу с воспитанием детей. В настоящее время молодым мамам и папам особенно важна поддержка, потому как традиционная занятость не дает молодой семье сохранять баланс между профессиональной карьерой и домашними делами.

9 октября в столице завершился Московский международный салон образования (ММСО). Участники дискуссии обсудили современные подходы к организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.

В дискуссии «Воспитание: новые вызовы и современные подходы» приняли участие Надежда Куранина, директор Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Александр Асмолов, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, Николай Дворянчиков, декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Модератором выступил Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.