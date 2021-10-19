Эксперт рассказал, какие факторы обеспечили укрепление рубля

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Курс доллара начал уверенно снижаться еще с середины июля, а к середине октября курс американской валюты опустился ниже 71 рубля. Это произошло впервые с июля 2020 года. Многие экономисты считают, что на этом уровне курс рубля не остановится.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отметил, что на укрепление рубля повлияло несколько факторов.

— Если посмотреть, что происходит на сырьевых рынках, то ответ на вопрос, почему укрепился курс рубля, очевиден. Российская валюта реагирует на высокие цены на газ и металлы. Кроме того, рублю продолжают помогать низкие макроэкономические риски России. Они обусловлены высоким уровнем резервов, низким дефицитом бюджета и госдолгом, а также жестким подходом Центробанка к монетарной политике, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Владимир Брагин отметил, что в благоприятных условиях ничто не мешает российской валюте укрепляться и дальше. Тем не менее он отметил, что существует препятствие для существенного роста рубля: ни для Центробанка, ни для бюджета сильно крепкий рубль сейчас невыгоден. Это источник повышенных валютных рисков в будущем.

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