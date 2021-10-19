Завершается ремонт дома 1927 года постройки в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, 1-й Басманный переулок, 5/20с2 Карта всех событий

В Красносельском районе завершаются работы по капитальному ремонту дома, который был построен в 1927 году в стиле конструктивизм. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Шестиэтажное здание сложной геометрической формы расположено по адресу 1-й Басманный переулок, 5/20, строение 2. Оно было построено по индивидуальному проекту. Главный фасад дома украшают ризалиты, которые венчают балконы. По периметру строения расположен карниз. Входные группы имеют необычную форму.

— В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов специалисты отремонтируют фасад и крышу здания, при этом сохранив исторический облик дома, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Фасады здания оштукатурят и окрасят светло-желтой краской. Кирпичные стены внутренних фасадов штукатурить не станут.

Работы завершат до конца текущего месяца.

Накануне стало известно, что капитальный ремонт ждет также одноэтажную постройку в усадьбе Кусково, расположенную по адресу улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1, 2. Здание датируется 1930-м годом постройки.