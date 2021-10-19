Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Фото: Агентство городских новостей Москва

В Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

— Выделенные полосы — это еще одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно, — сказал Воробьев.

По его словам, их нужно сделать везде, где это возможно и целесообразно. Таким образом движение общественного транспорта станет более удобным и комфортным. На создание выделенных полос будут выделены дополнительные ресурсы.

Губернатор отметил, что жители помогают властям фиксировать проблемы на дорогах, подсказывают, где какую развязку, светофор, стрелку, дополнительную полосу нужно сделать, сообщает «360».

Глава региона отметил, что таким образом в настоящее время точечно решается проблема заторов на дорогах. В организованном на «Доброделе» опросе можно выбрать городской округ, время затора, наличие светофора и назвать причину образования пробки. Власти проанализируют обращения и примут решение относительно появления дополнительной полосы и светофора.

До этого сообщалось, что новый трамвайный маршрут появится на востоке Москвы.