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Адвокат указал на важный нюанс в деле о смертельном ДТП с участием Собчак

Ирина Игнатенко

Общество
Адвокат указал на важный нюанс в деле о смертельном ДТП с участием Собчак
Фото: Вечерняя Москва

Адвокат Шота Горгадзе рассказал, почему телеведущая несет моральную ответственность за ДТП со смертельным исходом.

Телеведущая уверяла, что не просила водителя ехать быстрее, хотя опаздывала в аэропорт. Адвокат выразил уверенность в том, что без прямого распоряжения от такой пассажирки, как Собчак, водитель не стал бы превышать скорость.

— Я слабо представляю ситуацию, при которой водитель VIP-автомобиля самостоятельно решил гнать. Это специфичный сервис, водители проходят определенную подготовку, в том числе по поведению с публичными персонами. На мой взгляд, водитель в этой ситуации был вынужден подчиниться указанию Ксении Собчак, которая торопилась в аэропорт, — такое мнение высказал Горгадзе в комментарии Nation News.

По словам адвоката, моральная ответственность за произошедшее лежит именно на Собчак, хотя юридическая ответственность ляжет на водителя.

Горгадзе также отметил, что у него не вызвал удивления тот факт, что Собчак покинула место ДТП через семь минут после аварии. По его мнению, телеведущая думала только о собственном комфорте.

9 октября автомобиль Mercedes S500, в котором находилась Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на трассе между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. Одна из пассажирок погибла.

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