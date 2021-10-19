Врач объяснил рост случаев госпитализации среди непривитых пенсионеров

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Пожилые жители Северной столицы, которые не прошли процедуру вакцинации, стали чаще попадать в стационары с тяжелым течением коронавируса. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Юрий Конев пояснил, почему люди старшего возраста не хотят прививаться.

По его словам, нежелание пенсионеров прививаться от ковида обусловлено их привычкой верить непроверенным источникам информации, которые часто можно увидеть в соцсетях.

— И вот эти посылы на то, что прививаться не надо, особенно из уст медиков, звучат как преступление. Поэтому пожилые люди не идут на прививки — они не верят в то, что это может их спасти, — отметил эксперт в комментарии изданию «Невские новости».

Согласно последним данным из США, привитые граждане в 11 раз чаще болеют, но умирают в пять раз реже. Эту мысль необходимо внушить россиянам, тогда стране удастся спасти много жизней, считает Конев. Он уточнил, что в отношении пожилых людей прослеживается четкая закономерность: непривитые люди попадают в стационар более чем в 10 раз чаще, а умирают в пять раз чаще.

До этого обязательную вакцинацию для нескольких групп населения ввели в Белгородской области.