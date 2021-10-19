Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснил рост случаев госпитализации среди непривитых пенсионеров

Ирина Игнатенко

Общество
Врач объяснил рост случаев госпитализации среди непривитых пенсионеров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пожилые жители Северной столицы, которые не прошли процедуру вакцинации, стали чаще попадать в стационары с тяжелым течением коронавируса. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Юрий Конев пояснил, почему люди старшего возраста не хотят прививаться.

По его словам, нежелание пенсионеров прививаться от ковида обусловлено их привычкой верить непроверенным источникам информации, которые часто можно увидеть в соцсетях.

— И вот эти посылы на то, что прививаться не надо, особенно из уст медиков, звучат как преступление. Поэтому пожилые люди не идут на прививки — они не верят в то, что это может их спасти, — отметил эксперт в комментарии изданию «Невские новости».

Согласно последним данным из США, привитые граждане в 11 раз чаще болеют, но умирают в пять раз реже. Эту мысль необходимо внушить россиянам, тогда стране удастся спасти много жизней, считает Конев. Он уточнил, что в отношении пожилых людей прослеживается четкая закономерность: непривитые люди попадают в стационар более чем в 10 раз чаще, а умирают в пять раз чаще.

До этого обязательную вакцинацию для нескольких групп населения ввели в Белгородской области.

Читайте также:
КоронавирусВакцинацияВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте