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Обязательную вакцинацию для нескольких групп населения ввели в Белгородской области
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пенсионеров, вахтеров, волонтеров и других лиц ввели в Белгородской области. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает РИА Новости.
Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.
Так, например, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут жители Крыма, занятые в образовательной сфере, а также медицинские работники, водители такси, торговцы в местах общественного питания, сотрудники отелей, домов отдыха, фитнес-центров и те, кто работает в сфере ЖКХ.
QR-коды понадобятся с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.
Кроме того, обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других ввели на Чукотке.
Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.