Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦБ РФ выпускает монеты с персонажами мультсериала «Маша и Медведь»

Полина Долганова

Общество
ЦБ РФ выпускает монеты с персонажами мультсериала «Маша и Медведь»
Фото: cbr.ru

Центробанк выпускает в обращение памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей с персонажами мультипликационного сериала «Маша и Медведь». Об этом во вторник, 19 октября, сообщили на сайте регулятора.

Отмечается, что монета номиналом 3 рубля будет выполнена из серебра, а 25-рублевая монета — из недрагоценных металлов.

На лицевой стороне монет будет красоваться изображение герба Российской Федерации, номинал и год выпуска, а на оборотной стороне можно будет увидеть изображение героев знаменитого мультфильма.

Тираж монет номиналом 25 рублей составит 850 тысяч штук. Еще 150 тысяч штук таких же монет будут выполнены в цвете.

Заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев назвал сроки появления в России новой сторублевой купюры. Он сообщил, что банкноту введут в обращение в конце 2022 года. По его словам, эскиз купюры уже утвердили, и в 2022 году планируется ее изготовление и введение в обращение. По оценке Банка России, в 2023–2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми сторублевыми купюрами, а в 2026–2029 годах их доля заметно увеличится.

Читайте также:
МультфильмыДеньгиЦБ России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте