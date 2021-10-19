«Солнце на пару дней»: синоптик дала прогноз, когда москвичам ждать тепла

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во вторник и среду днем в Москве ожидаются осадки в виде дождя вперемешку со снегом. Не исключено, что небольшой мокрый снег будет в столице и в начале ночи в четверг. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Мы будем под влиянием гребня высокого давления, поэтому существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Дальше уже будет тепло, осадки если и ожидаются, то в виде дождя. В пятницу и субботу погода будет облачной с прояснениями, днем будет появляться солнце, температура воздуха в пятницу — порядка 11–13 градусов. То есть в целом она будет на четыре–пять градусов выше климатической нормы. Это такое очень явное тепло, которое, к сожалению, задержится всего на пару дней, — отметила специалист.

По словам Поздняковой, температура выше пяти градусов тепла в последние дни октября уже маловероятна. Заключительная пятидневка этого месяца обещает быть с температурой воздуха близкой к климатической норме — плюс один–два градуса, подчеркнула собеседница «ВМ». Так что всплеска тепла после 24 октября москвичам ждать не стоит.

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