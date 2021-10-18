В Росстате рассказали, как изменилась цена на витамин D3 с начала года

Фото: pexels.com / Anna Shvets

В пандемию коронавируса многие врачи рекомендуют россиянам пропивать колекальциферол (витамин D3). Поэтому у наших соотечественников он пользуется большим спросом. Как менялась цена на этот витамин с января по сентябрь 2021 года, «Вечерней Москве» рассказали в Росстате.

Выяснилось, что с начала года колекальциферол подешевел на пять процентов. Так, в январе его средняя цена составила 199,88 рубля, а уже в сентябре — 189,51, посчитали специалисты.

Самая высокая стоимость витамина D3 отмечалась в феврале текущего года — 201,48 рубля. Затем на протяжении нескольких месяцев цена на этот товар постепенно падала на три–четыре рубля. С лета стоимость начала меняться уже не так разительно. Также индекс потребительской цены на витамин D3 в объеме 10 мл в сентябре текущего года к декабрю 2020-го составил 96,83 процента.

При дефиците витамина D в организме у человека появляются характерные неприятные симптомы. К ним относятся снижение иммунитета, изменение походки и ухудшение настроения. При появлении этих симптомов специалист порекомендовала срочно обратиться к врачу.

Высокое содержание витамина D отмечено и в определенных продуктах. Это любая жирная рыба — например, сельдь, треска и тунец. Также витамин D содержится в яичном желтке, молоке и других молочных продуктах.