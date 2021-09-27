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Названы продукты с максимальным содержанием витамина D

Рафаэль Залян

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Общество
Названы продукты с максимальным содержанием витамина D
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

При возникновении дефицита витамина D в рацион следует включить морские продукты с высоким содержанием жира. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, список продуктов, содержащих полезный микроэлемент, длинный, но лишь некоторые из них максимально насыщенны полезным веществом.

— Лидером по содержанию витамина D по праву считается рыба. В печение трески достаточное количество полезного продукта, чтобы пополнить его запас всей семье. Любая жирная рыба – сельдь, треска, тунец — тоже считаются прекрасными источниками полезного вещества.

В этот перечень, по словам Соломатиной, можно также включить яичный желток, молоко, сметану и иные молочные продукты, в которых максимальное содержание полезного гормона.

Соломатина также отметила, что недостаточное количество витамина D в организме может стать причиной развития остеомаляции, депрессии и снижения иммунного ответа на вирусные инфекции.

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