Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева

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Столичная прокуратура подала жалобу на решение Тверского районного суда, который отказался поместить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Зарегистрировано апелляционное представление прокурора, — сказала собеседница «ВМ».

Во вторник, 12 октября, сотрудниками полиции в ГСУ ГУ МВД России по городу доставлен ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев. Он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

По словам представителя ведомства, Зуев допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест. МВД просило отправить его в СИЗО до 7 декабря.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.