Премьер Польши заявил, что Европа вот-вот столкнется с огромным энергетическим кризисом

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Европа находится на пороге кризиса энергетической отрасли, который через несколько недель может стать настоящим потрясением. Такое мнение во вторник, 19 октября, выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором — ограничивать производство или переводить траты на потребителей, — сказал он.

По его словам, к настоящему моменту политика российской компании «Газпром» и запуск трубопровода «Северный поток — 2» отражаются на росте цен на голубое топливо.

Моравецкий предполагает, что в ближайшее время многие европейские предприятия могут стать банкротами, а десятки миллионов семей могут обеднеть.

Политик подытожил, что один кризис может потянуть за собой другой, пишет ТАСС.

На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину, цена на голубое топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1281,9 доллара за тысячу кубических метров, или 106,91 евро за МВт*ч.