Цены на газ в Европе выросли на 14 процентов после аукциона на транзит топлива через Украину

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину, цена на голубое топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1281,9 доллара за тысячу кубических метров, или 106,91 евро за МВт*ч.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где неоднократно обращал внимание на ошибки европейских государств, которые привели к росту цен на газ. Также президент пошутил о ценах на газ в Нидерландах. По его словам, голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный». Российский лидер выразил надежду на то, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.