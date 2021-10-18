Цены на газ в Европе выросли на 14 процентов после аукциона на транзит топлива через Украину
На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину, цена на голубое топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1281,9 доллара за тысячу кубических метров, или 106,91 евро за МВт*ч.
До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где неоднократно обращал внимание на ошибки европейских государств, которые привели к росту цен на газ. Также президент пошутил о ценах на газ в Нидерландах. По его словам, голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения.
13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный». Российский лидер выразил надежду на то, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.