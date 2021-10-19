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Москвичам рассказали о реставрации Центрального телеграфа

Дарья Чентаева

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Москвичам рассказали о реставрации Центрального телеграфа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Мосгорнаследии утвердили проект по реставрации столичного Центрального телеграфа. Пятиэтажное здание создано в стиле конструктивизм и находится на углу Тверской улицы и Газетного переулка. Он был построен в 1927 году по проекту русского архитектора Ивана Рерберга. Центральный телеграф — центральный радиоузел и отделения междугородной и международной телефонной связи.

— Московский центральный телеграф — это один из символов целой эпохи. Нам крайне важно, чтобы реставрационные работы здесь были проведены качественно. Для этого специалисты скрупулезно изучали архивные чертежи и фотографии здания. Проект будущих работ уже согласован. Их проведут под контролем Мосгорнаследия, — сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание телеграфа представляет собой замкнутое каре с пятигранной башней. На верхней части расположены чугунные решетки. На центральной части находится изображение ранней версии советского герба — земной шар в обрамлении двух снопов пшеницы, перевязанных лентами, по бокам от него — серп и молот, наверху расположена красная звезда. Фасады здания отделаны светло-серым гранитом, на южном фасаде размещена рельефная надпись «Телеграф».

Комплексную реставрацию Центрального телеграфа проведут впервые. Рабочие укрепят фундамент и кирпичную кладку стен, отреставрируют фасады, чугунные решетки на башне и каменное крыльцо центрального входа. Также эксперты воссоздадут металлический остекленный глобус, приведут в порядок изображение герба СССР и рельефную надпись «Телеграф», отреставрируют циферблат часов и колокол, отремонтируют крышу.

Специалисты отреставрируют все двери и окна здания, демонтируют поздние перегородки и конструкции, отремонтируют стены и потолки. Также в центральном вестибюле отреставрируют сводчатый потолок, украшенный лепниной, восстановят гранитный пол, почистят люстры, торшеры и настенные бра.

Реставраторы сохранят все декоративные элементы здания. Кроме того, рабочие облагородят внутренний двор и откроют его для посетителей. До этого он использовался для технических нужд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее жителям рассказали о реставрации старинного дома на Погодинской улице. Объект культурного наследия регионального значения располагается по адресу Погодинская улица, дом 22, строение 1. В рамках работ будут отреставрированы портик с пилястрами тосканского ордера, треугольный фронтон и другие детали.

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