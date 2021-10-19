Учебный корпус для школы № 1391 построят в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Горчаково Карта всех событий

Учебный корпус на 725 мест появится в деревне Горчаково в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

В ведомстве отметили, что разрешение на строительство уже выдали.

Четырехэтажное здание площадью 10,7 тысячи квадратных метров построят на территории школы № 1391 по адресу улица Школьная, вл. 5. Корпус возведут на средства городского бюджета.

В помещении разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, кабинет юннатско-биологической деятельности, столовая, медицинский блок и кабинет психолога. Для детей с ограниченными физическими возможностями здание оборудуют лифтом, пандусами и тактильными указателями.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь установят спортивные площадки и зоны отдыха, обустроят проезды и установят ограждения.

В Красногорске планируют ввести в эксплуатацию новый корпус средней общеобразовательной школы № 15. Учебное учреждение расположено на улице Успенской. Открытие запланировано на 2022 год.