Выставка «Династия Манизеров» открылась в Новой Третьяковке

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Новая Третьяковка на Крымском Валу представляет выставку произведений скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер, приуроченную к их двойному юбилею — 130-летию со дня рождения.

Манизеры вошли в историю русской скульптуры XX века как выдающиеся мастера пластики.

Посетители увидят 8 произведений скульпторов Манизеров из собрания Третьяковской галереи: пять из них принадлежат авторству Матвея Манизера, три — Елены Янсон-Манизер. Экспозиция включает в себя портреты, скульптурные композиции, а также фрагменты монументальных произведений.

Выставка открыта с 19 октября по 19 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

Третьяковская галерея на Крымском Валу и Всероссийский фестиваль идейного позитивного искусства «Время, вперед!» приглашают на выставку «Искусство труда».

Гости галереи увидят около 200 работ: живопись и графику, цифровой плакат, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Все они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.

С 3 ноября Новая Третьяковка открывает выставку «Михаил Врубель». Жизнь живописца похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами, его можно назвать «идеальным художником», чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением.