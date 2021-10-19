Создатели «Ширли-мырли» объяснили, откуда у фильма такое название

Фото: Ширли-мырли, 1995 год

Автор сценария фильма «Ширли-мырли» Виталий Москаленко и народный артист России Валерий Гаркалин, исполнивший в картине главную роль, рассказали, почему фильм получил такое название.

— У меня была баба Оля, ей было 90 лет, и она грандиозно пела частушки. И был припев: «Ширли-мырли, шир-манирли, шир-матыркин, мурмуркин!». Частушка обычно была скабрезная, а припев такой. И изначально было название полное, а потом его сжали до «Ширли-мырли». Но герой несколько раз поет полностью припев в кадре. Это казацкий фольклор, — рассказал Виталий Москаленко в интервью для YouTube-канала «Вдудь».

Валерий Гаркалин считает, что название полностью отражает эпоху 90-х.

— Об этом и говорит мой персонаж: «Мутота!». И я до сих пор так считаю, — сказал актер.

Также Гаркалин вспомнил, что Меньшов не сразу захотел утверждать его на главную роль, так как до этого у артиста было героическое амплуа, а в «Ширли-мырли» требовалась эксцентрика. На помощь пришла второй режиссер фильма, которая убедила Владимира Меньшова пригласить в картину Гаркалина.

Сейчас актер находится на лечении в больнице. Из-за тяжелого течения COVID-19 его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Агент Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии.