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Соревнования военных поваров прошли в Саратовской области

Ирина Игнатенко

Общество
Соревнования военных поваров прошли в Саратовской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лучшие военные повара со всей России и стран СНГ приняли участие в конкурсе «День национальной кухни», который прошел в Саратовской области на базе военного института материального обеспечения, передает ОТР.

Участники приготовили национальные пироги, супы, салаты, соки. Помимо хинкали, осетинских пирогов, лагмана приглашенные гости из Африки представили судьям свои национальные блюда.

Жюри проверяло правильность нарезки продуктов, дозировки, времени варки и жарки, а также подачи блюда к столу. Сообщается, что повара из России приготовили на конкурсе бифштекс с картошкой и гороховый суп.

— У нас достаточно творческая профессия и, если подходить к ней без воодушевления, становится скучно, никакой импровизации, — рассказал участник конкурса, повар Марк Кесарев.

Ранее родители продегустировали блюда, которые предлагают ученикам в школьной столовой. Многие блюда пришлись им по вкусу.

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