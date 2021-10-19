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Эксперт предложил безвозмездно предоставлять пенсионерам планшеты и доступ в интернет

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт предложил безвозмездно предоставлять пенсионерам планшеты и доступ в интернет
Фото: Вечерняя Москва

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил безвозмездно предоставлять планшеты и доступ в интернет российским пенсионерам. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.

В обращении Орлов отметил, что граждане пожилого возраста далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в интернет, а также регулярно оплачивать услуги связи. В то же время им необходимо иметь возможность получать госуслуги в электронном виде, пользоваться приложениями для записи на прием в медицинские учреждения.

Более того, данная категория граждан, как отметил Орлов, наиболее уязвима к заболеваниям в периоды эпидемий, и наличие для устройства выхода в интернет позволит им снизить социальные контакты и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом.

Орлов отметил, что пенсионеры должны получать планшеты и доступ в интернет по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты.

До этого стало известно, что жители Подмосковья могут получить рецепты на лекарства в электронном виде.

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