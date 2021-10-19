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В Кремле ответили на слова Эрдогана о «горстке стран-победителей»

Полина Долганова

Общество
В Кремле ответили на слова Эрдогана о «горстке стран-победителей»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская Федерация сохраняет верность уставу Организации Объединенных Наций (ООН), где все прописано. Таким образом во вторник, 19 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на недавнее заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке стран — победителей в войне».

По словам представителя Кремля, для обсуждения любых вызовов, которые возникают перед человечеством, президент РФ всегда выступает с инициативой о встрече «большой пятерки» (членов Совета Безопасности ООН).

— Что касается России, то она была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных Наций, где все написано, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 октября, сказал, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран — победителей во Второй мировой войне». Он также подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.

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