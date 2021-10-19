Эрдоган заявил, что судьба мира не должна зависеть от «горстки стран»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, 18 октября, сказал, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран»-победителей во Второй мировой войне.

— Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны, — заявил он, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну.

Трансляция велась на странице турецкого лидера в YouTube.

Он снова подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.

Эрдоган заявил о переполненной чаше терпения из-за ситуации в Сирии. Он сказал, что Турция больше не будет терпеть угрозы от террористов на севере Сирии, она готова ликвидировать их своими силами.