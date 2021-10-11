Эрдоган заявил о переполненной чаше терпения из-за ситуации в Сирии

Фото: Администрация президента РФ

Турция больше не будет терпеть угрозы от террористов на севере Сирии, она готова ликвидировать их своими силами. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 октября.

— Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения, — рассказал глава государства.

Анкара в ближайшее время предпримет шаги для ликвидации угроз, исходящих из Сирии, приводит слова Эрдогана Hurriyet.

23 сентября глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций Сирии. Недавняя эскалация в провинции Идлиб вызвана турецкой оккупацией и поддержкой, которую Анкара оказывает террористическим группировкам на земле, подчеркнул он.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече в Москве с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что сирийское правительство контролирует 90 процентов территории страны. При этом в государстве до сих пор сохраняются очаги терроризма, добавил он.

Асад подтвердил, что совместными усилиями армии двух стран достигли существенных результатов в деле борьбы с терроризмом. Путин заключил, что на территории Сирии еще остаются очаги терроризма, от которых страдают мирные жители.