Стало известно, почему Меньшов отказался снимать «Москва слезам не верит-2»

Фото: Москва слезам не верит, 1979 год

Сценарист Виталий Москаленко рассказал, почему Владимир Меньшов отказался от идеи создания второй части фильма «Москва слезам не верит».

В интервью для YouTube-канала «Вдудь» он вспомнил, как писался сценарий для второго фильма.

— Позвонил Валентинович (Владимир Меньшов, - прим. «ВМ»), и мы поехали к нему на дачу. Там было еще два сценариста. Все стали пить сразу водку, а я не пью. Поставил компьютер, говорю: «Давайте что-нибудь сделаем». Меньшов захотел сделать продолжение «Москва слезам не верит» с дочкой Юлей. И это очень хорошо складывалось, потому что она похожа на дочку из фильма. И мы писали, сидели там три дня. Еще сидел бизнесмен из Сибири, у которого с собой в рюкзаке были деньги. Но надо отдать должное Меньшову. Мы писали-писали, и он берет это все и говорит: «Нет, не надо этим заниматься». Там был не один рюкзачок денег, человек бы подогнал еще, можно было много на этом заработать… — вспомнил сценарист.

Он объяснил, что даже если бы и получилось хорошее продолжение, обойти по успеху первую картину вряд ли бы удалось.

— Потом и кровью далась «Москва слезам не верит», и фильм выстрелил… Толпы стояли в кинотеатр «Россия», добавил он.

Ранее сценарист объяснил, почему у фильма «Ширли-мырли», который также снял Меньшов по его сценарию, такое название.