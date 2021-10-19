Выставка «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог» откроется в Манеже

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Центральный выставочный зал «Манеж» представляет выставку живописи «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог», приуроченную к 50-летнему юбилею и к 30-летию творческой деятельности.

Посетители увидят работы разных лет и разных этапов творческой жизни художника.

Алексей Адамов, все творчество которого посвящено пейзажу, умеет видеть красоту повсюду, в самых, казалось бы, привычных и непритязательных мотивах, будь то деревенский дворик или тропинка в лесу. Лирическому складу его дарования присуща особенная нежность в изображении природы.

В рамках выставки художник проведет мастер-классы по живописи.

Выставка открыта с 31 октября по 8 ноября, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».

В Галерее классической фотографии открылась персональная выставка фотографа Елены Карнеевой «Следуя за сердцем». Здесь представлено более 100 работ из серий «Материнская нежность», «Деревенские истории», «Зимняя сказка», «Времена года», а также отдельные работы вне серий. Особое место на выставке занимает благотворительный проект «Фото к маме», благодаря которому несколько детей из детских домов в разных городах России обрели новые семьи.