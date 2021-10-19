Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог» откроется в Манеже

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог» откроется в Манеже
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Центральный выставочный зал «Манеж» представляет выставку живописи «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог», приуроченную к 50-летнему юбилею и к 30-летию творческой деятельности.

Посетители увидят работы разных лет и разных этапов творческой жизни художника.

Алексей Адамов, все творчество которого посвящено пейзажу, умеет видеть красоту повсюду, в самых, казалось бы, привычных и непритязательных мотивах, будь то деревенский дворик или тропинка в лесу. Лирическому складу его дарования присуща особенная нежность в изображении природы.

В рамках выставки художник проведет мастер-классы по живописи.

Выставка открыта с 31 октября по 8 ноября, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».

В Галерее классической фотографии открылась персональная выставка фотографа Елены Карнеевой «Следуя за сердцем». Здесь представлено более 100 работ из серий «Материнская нежность», «Деревенские истории», «Зимняя сказка», «Времена года», а также отдельные работы вне серий. Особое место на выставке занимает благотворительный проект «Фото к маме», благодаря которому несколько детей из детских домов в разных городах России обрели новые семьи.

Читайте также:
ВыставкиЦВЗ «Манеж»Живопись
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте