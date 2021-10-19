Депутат Щитов: Законопроект о выплатах столичным пожарным будет рассмотрен осенью

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Законопроект о ежемесячных социальных выплатах столичным пожарным рекомендован к принятию комиссией по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы. Его рассмотрят уже этой осенью. Об этом рассказал председатель комиссии Кирилл Щитов.

— Объем гарантий социальных прав пожарных противопожарной службы города Москвы существенно отличается от гарантий пожарных федеральных подразделений. <...>. Законопроектом предлагается минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий: в качестве дополнительной меры социальной поддержки пожарные и спасатели города Москвы будут получать ежемесячную социальную выплату - по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа, — сообщил депутат.

Щитов отметил, что согласно документу, размер ежемесячной социальной выплаты будет регулировать правительство столицы.

— Законопроектом предусмотрено получение выплаты для спасателей при выслуге от 15 лет и достижении возраста 40 лет, для пожарных — при выслуге от 25 лет и достижении 50 лет, — сказал депутат.

По словам Щитова, важно рассмотреть и принять данный закон в ближайшее время, чтобы уже заложить расходы на выплаты столичным пожарным в бюджет города на будущий год.

Ранее стало известно, что комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике одобрила законопроект о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей в общественном транспорте.