Депутат Щитов: Законопроект о выплатах столичным пожарным будет рассмотрен осенью
Законопроект о ежемесячных социальных выплатах столичным пожарным рекомендован к принятию комиссией по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы. Его рассмотрят уже этой осенью. Об этом рассказал председатель комиссии Кирилл Щитов.
— Объем гарантий социальных прав пожарных противопожарной службы города Москвы существенно отличается от гарантий пожарных федеральных подразделений. <...>. Законопроектом предлагается минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий: в качестве дополнительной меры социальной поддержки пожарные и спасатели города Москвы будут получать ежемесячную социальную выплату - по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа, — сообщил депутат.
Щитов отметил, что согласно документу, размер ежемесячной социальной выплаты будет регулировать правительство столицы.
— Законопроектом предусмотрено получение выплаты для спасателей при выслуге от 15 лет и достижении возраста 40 лет, для пожарных — при выслуге от 25 лет и достижении 50 лет, — сказал депутат.
По словам Щитова, важно рассмотреть и принять данный закон в ближайшее время, чтобы уже заложить расходы на выплаты столичным пожарным в бюджет города на будущий год.
Ранее стало известно, что комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике одобрила законопроект о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей в общественном транспорте.