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Хулиган разбил стекло пассажирского автобуса в Москве. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Хулиган разбил стекло пассажирского автобуса в Москве. Видео
Фото: Скриншот с видео пресс-службы МВД
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Полиция задержала 28-летнего хулигана, который разбил стекло пассажирского автобуса. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Каширском шоссе. Находившийся на автобусной остановке молодой человек бросил в автобус банку и разбил лобовое стекло. Эпизод попал на камеру видеонаблюдения, установленную в автобусе.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

Позже хулигана задержала полиция.

— В результате отработки территории недалеко от места происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы, — рассказали в ведомстве.

Нарушитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 45 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

В начале октября полицейские задержали безбилетника, который умышленно разбил створки турникета при входе на станцию «Тропарево» Сокольнической линии столичного метро. Поймать нарушителя стражам порядка помогли записи с камер видеонаблюдения.

Кадры запечатлели, как не оплативший проезд мужчина, пробегая через турникет, намеренно разбил створки плечом. Гражданина задержали на этой же станции и доставили в отдел полиции.

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