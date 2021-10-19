Проект о социальных выплатах пожарным и спасателям поддержали в Мосгордуме

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Комиссия Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект о том, чтобы столичные пожарные и спасатели получали ежемесячные социальные выплаты. Соответствующее решение было принято во вторник, 19 октября, на заседании комиссии.

Комиссия рассмотрела проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы» и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве».

Глава комиссии Кирилл Щитов, выступивший редактором законопроекта, отметил, что его принятие устранит правовые разночтения в сфере обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований и пожарных противопожарной службы Москвы, а также приведет столичное законодательство в данной сфере в соответствие с федеральным.

По его словам, федеральный закон «О страховых пенсиях» определяет право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам по достижении возраста 40 лет, которые не менее 15 лет проработали в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мужчинам и женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они не менее 25 лет работали на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России.

— При этом, несмотря на то, что работа пожарных и спасателей Москвы осуществляется в аналогичных условиях, сопряженных с ежедневным риском для жизни и здоровья, право на досрочное назначение им страховой пенсии по старости федеральным законодательством не установлено. Предлагаю законопроект, которым мы сможем минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий, — цитирует Щитова РИА Новости.

Законопроект предлагает установить как дополнительную меру соцподдержки ежемесячную социальную выплату столичным пожарным и спасателям по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа.

Щитов отметил, что размер ежемесячной социальной выплаты установит правительство Москвы.

— Комиссия рекомендует Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом, — заключил он по итогам голосования.

До этого стало известно, что комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике одобрила законопроект о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей в общественном транспорте.