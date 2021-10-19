Врач объяснил, когда произойдет спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

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Спад заболеваемости COVID-19 в Московской области можно ожидать к концу осени, такой прогноз позволяют делать темпы вакцинации в регионе. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

— Мы должны учитывать создание коллективного иммунитета. И если на сегодняшний день в Московской области привито уже почти 75 процентов жителей, а для достижения коллективного иммунитета нужно 80 процентов, то, наверное, как раз к концу ноября — началу декабря мы добьемся создания коллективного иммунитета, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе можно назвать критической. Растет количество детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. По его словам, только за минувшие сутки в Домодедове выявили 160 заболевших за сутки, среди них — 17 детей.

Врач отметил, что в такой ситуации родителям особенно важно вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риск заражения детей.

До этого Михаил Мурашко перечислил регионы РФ, в которых наблюдается сложная ситуация из-за роста заболеваемости коронавирусом.