Объем госзакупок в столице с применением типовой документации превысил 409 млрд рублей

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С начала 2021 года в столице проведено 73 процента государственных закупок с использованием типовой документации. Их общий объем превышает 409 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что использование единых стандартов способствует повышению конкуренции и позволяет наиболее эффективно расходовать бюджетные средства.

— Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. С начала года общий объем закупок с использованием документации превысил 409 миллиардов рублей. До конца 2021 года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76 процентов от осуществляемых в Москве регулярных закупок, — сообщил Ефимов.

По словам заммэра, в текущем году столица утвердила 40 типовых комплектов закупочной документации и 23 технических задания с характеристиками для описания предметов закупки, включенных в федеральный каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В октябре было утверждено семь новых комплектов. В них входят закупки по поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения, товаров для благоустройства территории, осветительных приборов и другие.

Как утверждает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в прошлом году по этим семи предметам было осуществлено 974 закупки на общую сумму 1,87 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти решили уменьшить срок оплаты госзакупок — столица раньше прочих регионов реализует отдельные изменения второго оптимизационного пакета поправок к закону о контрактной системе Федерального закона № 44-ФЗ. Такое стало возможным благодаря цифровой платформе управления госзакупками.