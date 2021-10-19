Врач Комаровский назвал самые полезные виды спорта

Фото: Youtube / Ходят слухи

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные виды спорта. По мнению специалиста, стоит сделать выбор в пользу легкой атлетики и плавания.

Он отметил, что также будут полезными для организма игровые виды спорта, хотя в них гораздо проще получить травму: вас могут ударить по ногам или задеть мячом.

Также он посоветовал отдать ребенка сразу в несколько спортивных секций.

— Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно, — отметил специалист.

Врач затронул и тему распространения коронавирусной инфекции. Он посоветовал по возможности обходиться без посещения больниц. По его мнению, обстановка стабилизируется в ближайший год, передает «Царьград».

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, как научить ребенка легко вставать по утрам. Специалист советует изменить образ жизни ребенка и укладывать на ночной сон в 21:00. Также стоит исключить дневной сон и увеличить физические нагрузки.