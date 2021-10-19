Иммунолог объяснил, как выбрать действительно защищающую от коронавируса маску

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Иммунолог Владимир Болибок рассказал, как правильно выбрать медицинскую маску для защиты от коронавирусной инфекции.

Эксперт разъяснил, что на правильной маске должен быть код сертификата — специальная маркировка. Сертифицированное средство индивидуальной защиты может дать гарантию, что справится со своей функцией настолько, насколько это возможно при правильном использовании.

Болибок подчеркнул, что для профилактики заболевания подходят только одноразовые маски из специальных материалов. Маски из ткани не предназначены для защиты от вирусов, никто не проводил исследования относительно их эффективности.

— С моей точки зрения, это чистой воды декорация, которая просто для того, чтобы обозначить, что у вас на лице что-то надето, — уточнил он в комментарии «360».

По мнению эксперта, если бы люди носили маски правильно, то сильного роста числа заболевших можно было бы избежать.

Болибок подчеркнул, что маски необходимы как заболевшим, так и здоровым людям. Эффективность масок хорошо доказывает их влияние на аллергиков — с маской пыльца не проникает на слизистые и не раздражает их, а значит, маска защищает достаточно хорошо, уверил эксперт.

До этого сообщалось, что пассажиры Мострансавто приобрели более 90 тысяч масок с начала пандемии.