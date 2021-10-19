Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за непогоды

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Снег с гололедицей ожидаются во вторник, 19 октября, в Московской области — из-за этого дорожные службы в регионе перешли на усиленный режим работы, сообщаетпортал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минтранс.

По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет снег, а ночью температура снизится до минус двух градусов, что может привести к образованию гололедицы.

— Организовано дежурство более 480 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, — рассказал глава регионального Министерства транспорта Алексей Гержик.

Он добавил, что при необходимости региональные дороги обработают противогололедными материалами.

В областном Минтрансе посоветовали водителям быть аккуратными на дорогах, избегать резких маневров и не превышать установленный на участках скоростной режим движения.

До этого синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье придут морозы. Отрицательная температура днем установится, когда образуется устойчивый снежный покров. Это может произойти уже в конце текущего месяца.