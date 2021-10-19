Синоптик сообщил, когда в Москву и Подмосковье придут морозы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температура воздуха в Москве и области с 27-29 октября в дневные часы может опуститься ниже ноля. На этой неделе днем будет плюсовая температура, с четверга потеплеет до плюс 12 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Можно будет говорить о том, что похолодание будет существенным, даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся до положительных отметок не ранее 27-29 октября, — рассказал он.

Синоптик отметил, что температура начнет снижаться с воскресенья, 24 октября. Отрицательная температура днем может держаться, когда устанавливается временный снежный покров, как правило, это происходит 27-28 октября, пояснил Синенков.

Он добавил, что на текущей неделе жителей столичного региона ждет изменчивая погода с резкими переменами ветра и температуры, а также возможны снежинки во время дождя по области, которые будут таять в течение нескольких минут.

— Речь идет не о снеге, а, скажем так, о снежинках, если быть точным. Дело в том, что при температуре минус четыре-шесть градусов, какую ожидаем завтра ночью, 20 октября, в тыловой части циклона образование небольших дождей все-таки возможно. И продолжительность этих дождей буквально несколько минут, потому что скорость смещения воздушных масс очень большая. И пройдут они, конечно, не везде. При таких условиях среди капель дождя могут быть и снежинки, — рассказал специалист.

Говорить о снежном покрове пока преждевременно, добавил он, сообщает ТАСС.

Москвичам пообещали по-сентябрьски теплую погоду на будущей неделе. По словам эксперта, температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму октября. В первой половине рабочей недели столицу окутает циклон, который обеспечит теплую погоду в городе. Его влияние жители будут ощущать в понедельник и во вторник. В этот период не предполагается отрицательных температур.