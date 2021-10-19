Свыше 12 тысяч деревьев посадили в столице в рамках проекта «Наше дерево»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Более 12 тысяч деревьев посадили жители столицы в городе в рамках реализации проекта «Наше дерево» за три года. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что до конца текущей осени запланирована высадка еще около 3,7 тысячи растений.

В настоящее время идет прием заявок на посадку именных деревьев в 2022 году.

— Факт: родители мальчиков чаще всего выбирают для высадки дубы и сосны, а девочек — липы и ивы, — говорится в сообщении Комплекса.

Ранее заместитель председателя комитета государственного строительного надзора столицы Николай Беляев сообщил, что в Москве высадили более 8 тысяч деревьев у новостроек за девять месяцев 2021 года.

По словам заместителя, с начала текущего года специалисты санитарно-эпидемиологического надзора проверили 808 объектов капитального строительства на предмет соблюдения санитарных норм.

Также на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов к весне следующего года. Специалисты посадят луковицы цветов до наступления первых заморозков.