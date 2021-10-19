Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 12 тысяч деревьев посадили в столице в рамках проекта «Наше дерево»

Виктория Сикерина

Город
Свыше 12 тысяч деревьев посадили в столице в рамках проекта «Наше дерево»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Более 12 тысяч деревьев посадили жители столицы в городе в рамках реализации проекта «Наше дерево» за три года. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что до конца текущей осени запланирована высадка еще около 3,7 тысячи растений.

В настоящее время идет прием заявок на посадку именных деревьев в 2022 году.

— Факт: родители мальчиков чаще всего выбирают для высадки дубы и сосны, а девочек — липы и ивы, — говорится в сообщении Комплекса.

Ранее заместитель председателя комитета государственного строительного надзора столицы Николай Беляев сообщил, что в Москве высадили более 8 тысяч деревьев у новостроек за девять месяцев 2021 года.

По словам заместителя, с начала текущего года специалисты санитарно-эпидемиологического надзора проверили 808 объектов капитального строительства на предмет соблюдения санитарных норм.

Также на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов к весне следующего года. Специалисты посадят луковицы цветов до наступления первых заморозков.

Читайте также:
«Наше дерево»посадка новых деревьевитоги года
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте