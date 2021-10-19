Эксперт прокомментировал предложение Голиковой о введении нерабочих дней в ноябре

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Политический консультант Андрей Перла прокомментировал предложение зампреда правительства России Татьяны Голиковой сделать нерабочими дни с 1 по 7 ноября.

Эксперт уточнил, что предложение Татьяны Голиковой уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. И, по всей видимости, до реализации предложения остаются считаные часы.

— Это малый локдаун, крупный за ним не замедлит. Вместе со всеми прелестями падения малого и среднего бизнеса, общего сокращения экономики и прочим, — отметил он в комментарии изданию «Царьград».

При этом эксперт выразил сомнение в том, что данные меры помогут снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что вряд ли люди пойдут вакцинироваться в выходные дни.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что по всей России не мешало бы организовать своего рода локдаун с 30 октября по 7 ноября. А для ряда сложных регионов закрытие стоит утвердить уже с 23 октября.