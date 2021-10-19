Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт прокомментировал предложение Голиковой о введении нерабочих дней в ноябре

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт прокомментировал предложение Голиковой о введении нерабочих дней в ноябре
Фото: Пресс-служба Совфеда

Политический консультант Андрей Перла прокомментировал предложение зампреда правительства России Татьяны Голиковой сделать нерабочими дни с 1 по 7 ноября.

Эксперт уточнил, что предложение Татьяны Голиковой уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. И, по всей видимости, до реализации предложения остаются считаные часы.

— Это малый локдаун, крупный за ним не замедлит. Вместе со всеми прелестями падения малого и среднего бизнеса, общего сокращения экономики и прочим, — отметил он в комментарии изданию «Царьград».

При этом эксперт выразил сомнение в том, что данные меры помогут снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что вряд ли люди пойдут вакцинироваться в выходные дни.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что по всей России не мешало бы организовать своего рода локдаун с 30 октября по 7 ноября. А для ряда сложных регионов закрытие стоит утвердить уже с 23 октября.

Читайте также:
локдаунКоронавирусТатьяна Голикова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте