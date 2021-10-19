Домработница Пугачевой рассказала, как певица ведет себя в быту

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, как Примадонна ведет себя в быту, какую кухню любит.

Также она поделилась своим мнением относительно популярных слухов о певице. В мире шоу-бизнеса многие знают Дороднову и называют ласково Люсей. Она работала у Пугачевой с 1979 по 2005 год. После развода певицы с Филиппом Киркоровым она перешла работать к исполнителю.

Домработница отмечает, что была для певицы как мама и подруга. В доме знаменитости она «ощущала себя хозяйкой, а не прислугой». Женщина принимала участие в воспитании дочери Пугачевой — Кристины Орбакайте, потом ухаживала за ее внуками. Также Дороднова следила за сценическим гардеробом, порядком в доме, готовила.

По словам Дородновой, в быту исполнительница непривередлива. Она не требует от повара изысков, хотя предпочитает, чтобы сервировка стола была нарядной и аккуратной.

— Еду всегда любила не выпендрежную, а только чтобы все было вкусно, просто и красиво подано. Обожает селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа, Алла часто ест супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое. К примеру, сыр с чесночком, — передает слова Дородновой издание Sobesednik.ru.

В российском шоу-бизнесе ходит множество сплетен о властной натуре Аллы Пугачевой. Людмила Дороднова уверена, что подобные слухи распускают недоброжелатели исполнительницы. Женщина считает, что многие артисты завидуют певице, поэтому и выдумывают про нее небылицы. По словам домработницы, Пугачева всегда и всем только помогала.

Ранее артист Максим Галкин выложил на своей странице в соцсети Instagram видео дружеской встречи со звездами российской эстрады Валерием Леонтьевым, Олегом Газмановым, Лаймой Вайкуле и Стасом Наминым. Видео было записано после совместного ужина в доме Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.