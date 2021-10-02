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Галкин поделился забавным видео после ужина с Пугачевой и звездными друзьями

Илья Ашуров

Общество
Галкин поделился забавным видео после ужина с Пугачевой и звездными друзьями
Фото: Instagram / maxgalkinru

Артист Максим Галкин выложил на своей странице в соцсети Instagram видео дружеской встречи со звездами российской эстрады Валерием Леонтьевым, Олегом Газмановым, Лаймой Вайкуле и Стасом Наминым. Видео было записано после совместного ужина в доме Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

— Мы такие же, как и вы. До того как включилась камера, мы веселились, выпивали, разговаривали, смеялись, рассказывали анекдоты… иногда матерные, — обратился артист к своим подписчикам.

После чего все звезды признались своим многочисленным поклонникам в любви.

— Мы вас очень любим, — сказали российские селебрити.

В День знаний Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой повел своих детей, сына Гарри и дочку Лизу, на школьную линейку. На мероприятии не обошлось без небольшого конфуза: пародист «забыл», в какой класс идут его дети. Поклонники Галкина пожурили его и пожелали звездным наследникам успехов в новом учебном году.

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