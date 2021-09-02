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Максим Галкин на школьной линейке «забыл», в какой класс идут его дети

Илья Ашуров

Общество
Максим Галкин на школьной линейке «забыл», в какой класс идут его дети
Фото: instagram/maxgalkinru

В День знаний Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой повел своих детей — сына Гарри и дочку Лизу — на школьную линейку. На мероприятии не обошлось без небольшого конфуза.

Кадры с праздничной линейки юморист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram. На них запечатлена реплика Галкина, «забывшего», в какой класс идут его дети.

— Дети, по нашу душу уже какие-то журналисты собрались. В первый класс-то спокойно не пойдешь! — воскликнул шоумен.

Сын юмориста тут же отреагировали на ошибку и поправил отца. Впрочем, Галкин не воспринял обиду сына всерьез и отшутился.

Поклонники Галкина пожурили его и пожелали звездным наследникам успехов в новом учебном году.

«Ну, папаша, забыл, в какой класс дети идут»; «Успехов в учебе Гарику и Лизе!»; «Первый раз во второй класс! Поздравляю! Нарядные, красивые! Люблю!»; «Красота! Лизонька, Гарри, в добрый час. Как приятно вас всех видеть», — написали подписчики в комментариях, передает ФАН.

Некоторые россияне сомневаются в искренности чувств певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина из-за большой разницы в возрасте. Об отношениях звездной пары рассказала профессиональный психолог Ольга Дандар.

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