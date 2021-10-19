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Диетолог рассказала, можно ли похудеть без отказа от сладкого

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, можно ли похудеть без отказа от сладкого
Фото: Сорванцы из Тимпельбаха

Диетолог, нутрициолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, можно ли похудеть, не отказываясь от сладкого.

Врач пояснила, что если у человека нет сахарного диабета и нарушения углеводного обмена, то отказываться от сладкого вовсе не обязательно, даже если вы планируете сбросить вес.

— Диетологи допускают употребление сладкого, если оно занимает не более 10 процентов из вашего рациона. Поэтому если вы любите конфеты, можно их есть. Главное — следить за их количеством и сохранять разумные пределы, — пояснила она в комментарии изданию Nation News.

Если говорить о более здоровых вариантах, то желательно выбирать сладости без сахара, либо с натуральными сахарозаменителями. Такие конфеты самые низкокалорийные и самые полезные по составу. Они, как правило, обогащаются витаминами и минералами, так как сделаны на основе желе из сока.

Что касается шоколада, то лучше отдать предпочтение горькому и темному сортам. В шоколаде содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы Б, что является хорошей подпиткой для нервной системы. Дольку шоколада можно использовать вместо чашки кофе — это будет полезнее и больше мобилизует организм, чем систематическое употребление кофеина, отметила Татьяна Залетова.

До этого диетолог назвала идеальные продукты для ужина.

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