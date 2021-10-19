Диетолог Тай назвала идеальные продукты для ужина

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Полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом рассказала диетолог Елена Тай.

Он сообщила, что лучше всего употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.

— Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности, — отметила специалист.

Тай выделила горох, чечевицу и фасоль, сообщает РИА Новости.

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