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Диетолог Тай назвала идеальные продукты для ужина

Юлия Курганова

Общество
Диетолог Тай назвала идеальные продукты для ужина
Фото: pixabay.com/ru

Полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом рассказала диетолог Елена Тай.

Он сообщила, что лучше всего употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.

— Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности, — отметила специалист.

Тай выделила горох, чечевицу и фасоль, сообщает РИА Новости.

Эндокринолог перечислила помогающие снять стресс продукты. Алена Барредо назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом и улучшают сон. Она рассказала, что в первую очередь следует употреблять богатые магнием продукты: орехи, малину, ежевику, грейпфрут и авокадо.

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