Диетолог Тай назвала идеальные продукты для ужина
Полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом рассказала диетолог Елена Тай.
Он сообщила, что лучше всего употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.
— Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности, — отметила специалист.
Тай выделила горох, чечевицу и фасоль, сообщает РИА Новости.
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