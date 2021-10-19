Эндокринолог перечислила помогающие снять стресс продукты

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Эндокринолог и диетолог Алена Барредо назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом и улучшают сон. Она рассказала, что в первую очередь следует употреблять богатые магнием продукты: орехи, малину, ежевику, грейпфрут и авокадо.

— Также необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени. Полезные Омега-3 кислоты участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний, что улучшает работу нейронов и стрессоустойчивость. Их больше всего в рыбе и креветках. Кроме того, в рацион нужно включить продукты с триптофаном: сельдерей, бананы, какао. Они увеличивают синтез нейрогормона серотонина, который помогает выйти из стресса без последствий для нервной системы, — сообщила врач в интервью РИА Новости.

Также Барредо добавила, что нужно обратить внимание на нут, швейцарский мангольд, яйца и семена подсолнечника.

Стало известно, что мешает человеку быть счастливым и получать удовольствие. Хронический недосып может стать причиной лишения у человека способности радоваться жизни. Также человек может перестать получать удовольствие. Об этом заявили ученые из Университета Британской Колумбии.